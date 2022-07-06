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Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev

Haberler - İHA | 06.07.2022 - 08:06

Son olarak Söz ve Teşkilat gibi dizilerde rol alan oyuncu Nihat Altınkaya’nın vefat eden babası Yaşar Altınkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 1

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 2

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 3

Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 4

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 5

(Fotoğraf: Yaşar Altınkaya)

Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev - 6

Evli ve iki çocuk babası olan 42 yaşındaki oyuncu son dönemde Teşkilat, Elimi Bırakma, Söz, Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Medcezir ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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