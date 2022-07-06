Oyuncu Nihat Altınkaya’dan babaya son görev

Haberler - İHA | 06.07.2022 - 08:06
Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya’nın babası Yaşar Altınkaya, tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(Fotoğraf: Yaşar Altınkaya)
Evli ve iki çocuk babası olan 42 yaşındaki oyuncu son dönemde Teşkilat, Elimi Bırakma, Söz, Yüksek Sosyete, Kara Ekmek, Medcezir ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol aldı.