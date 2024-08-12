Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)
Bir süredir ekranlardan uzak olan Nilperi Şahinkaya, saçlarını kısacık kestirdi ve rengini değiştirdi. Şahinkaya, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.