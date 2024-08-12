Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Bir süredir ekranlardan uzak olan Nilperi Şahinkaya, saçlarını kısacık kestirdi ve rengini değiştirdi. Şahinkaya, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

"BAMBAŞKA BİRİ"

Saçlarını kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni imajını "Şimdi gel de gör beni bambaşka biri" notuyla paylaştı.

Şahinkaya'nın uzun yıllardır aşk yaşadığı Emre Yusufi de sevgilisine "Hanımı yeniledik. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

Başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı Düğüm dizisiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

"GERİ DÖNDÜM!"

Ünlü oyuncu sarı saçlarından vazgeçti!

Korel yeni imajını  "Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet I’m back" notuyla paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notuyla paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

Vargas sosyal medya hesabından saçlarında yaptığı değişikliği paylaştı. Vargas, saçlarını tamamen sarıya boyattı.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek. Organizasyon 27 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubun’da mücadele eden Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda karşısında oynayacak.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

Deniz "Tatil kafası" notuyla yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

Ancak oyuncu "Biten sevdalar" diyerek eski haline döndüğünü duyurdu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

Ünlü oyuncu Özgü Namal yeni rolü için imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filminde rol almaya hazırlanan oyuncu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

İki sezon boyunca Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, dizi biter bitmez imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki karakteri için uzattığı sakallarına veda eden ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95

Büşra Pekin

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 98

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 100

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

FIRAT TANIŞ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107

NEJAT İŞLER

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

DEMET EVGAR

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

HALİT ERGENÇ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114

BENSU SORAL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

ŞÜKRAN OVALI

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

MUSTAFA SANDAL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

EDİS

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

BERGÜZAR KOREL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

GONCA VUSLATERİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

ELÇİN SANGU

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 140

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 141

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 142

MURAT BOZ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 143

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 144

SILA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 145

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 146

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 147

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 148

FAHRİYE EVCEN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 149

HADİSE

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 150

ÖZCAN DENİZ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 151

ALMEDA ABAZİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 152

ESRA EROL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 153

ŞEYMA SUBAŞI

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 154

TARKAN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 155

SEZEN AKSU

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 156

EBRU GÜNDEŞ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 157

BİRCE AKALAY

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 158

SİBEL CAN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 159

PNAR ALTUĞ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 160

DENİZ AKKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 161

GÜLŞEN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 162

EBRU ŞALLI

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 163

AYŞECAN TATARİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 164

AJDA PEKKAN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 165

SEDA SAYAN

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 166

ÇAĞLA ŞIKEL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 167

HANDE YENER

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 168

GİZEM HATİPOĞLU

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 169

CEYDA ATEŞ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 170

DENİZ BAYSAL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 171

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 172

GÖKÇE BAHADIR

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 173

EMİNA SANDAL

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 174

İREM SAK

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 175

PETEK DİNÇÖZ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 176

TUĞBA ÖZAY

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 177

TUVANA TÜRKAY

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 178

HANDE ATAİZİ

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