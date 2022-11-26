Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması

Altın Küre ödüllü oyuncu O Yeong-su (78), geçtiğimiz yıllarda bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması - 1

Squid Game dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, Güney Kore'de cinsel tacizle suçlandı.


Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması - 2

Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre O Yeong-su, iddiaları yalanladı.


Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması - 3

BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı.


Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması - 4

Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.


Oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması - 5

Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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