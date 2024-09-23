Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu
"The Newsroom", "X-Men: Kıyamet" gibi yapımlarla tanınan Olivia Munn, geçtiğimiz aylarda meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Bu süreçte defalarca ameliyat olduğunu anlatan oyuncu, rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı. Munn, taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi oldu.
Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Mart ayında iki memesinin de alındığını ifade eden ünlü oyuncu, kanserle mücadele kapsamında rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı.