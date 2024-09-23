Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu

"The Newsroom", "X-Men: Kıyamet" gibi yapımlarla tanınan Olivia Munn, geçtiğimiz aylarda meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu. Bu süreçte defalarca ameliyat olduğunu anlatan oyuncu, rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı. Munn, taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi oldu.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 1

Uzun süredir herhangi bir yapımda rol almayan Olivia Munn, sosyal medya hesabından meme kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Mart ayında iki memesinin de alındığını ifade eden ünlü oyuncu, kanserle mücadele kapsamında rahim ve yumurtalıklarının da alındığını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 2

Uzun yıllardır John Mulaney ile birlikte olan ünlü oyuncunun bu ilişkisinden Malcolm adında bir oğlu bulunuyor.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 3

Munn, ikinci çocuğunu taşıyıcı anne aracılığıyla kucağına aldı.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 4

Sosyal medya hesabından ailesinin yeni üyesini tanıtan yıldız, "Méi June Mulaney, 14 Eylül 2024'te dünyaya geldi Kızımı taşıyamamakla ilgili çok derin duygular yaşadım. Taşıyıcı annemizle ilk tanıştığımda konuştuk. Çok nezaketli ve anlayışlıydı, gerçek hayatta bir melek bulduğumu biliyordum. Bebeğimizi 9 ay boyunca güvende tuttuğu ve hayallerimizi gerçekleştirdiği için minnettarlığımı kelimelerle ifade edemem" dedi.

"Méi" Çince'de erik anlamına geliyor.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 5

Çiftin oğlu Malcolm Hiệp Mulaney, 24 Kasım 2021'de dünyaya geldi.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 6

43 yaşındaki oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda; "Şimdi tam histerektomi ameliyatı oldum. Rahmim, yumurtalıklarım ve fallop tüplerim alındı. Tam histerektomi büyük bir karardı ama benim için en iyi karardı. Çünkü ailem için iyi olmam gerekiyordu" demişti.

Yaşadığı olayı "Gerçek bir çöküş" olarak açıklayan Munn, "Çünkü tüm hayatınız boyunca bu bedenle birlikte olmanız, bu kadar uzun süre regl olmanız, yumurtladığınızı hissetmeniz ve aniden yok olması çok tuhaf" şeklinde konuştu.

Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu - 7

Teşhis konulmasından bu yana geçen zorlu yolculuğa rağmen, aktris 4 Eylül'de Instagram'da "iyi durumda" olduğunu belirten bir mesaj paylaştı.

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