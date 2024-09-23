Oyuncu Olivia Munn taşıyıcı anne ile bebek sahibi oldu

43 yaşındaki oyuncu, Vogue dergisine verdiği röportajda; "Şimdi tam histerektomi ameliyatı oldum. Rahmim, yumurtalıklarım ve fallop tüplerim alındı. Tam histerektomi büyük bir karardı ama benim için en iyi karardı. Çünkü ailem için iyi olmam gerekiyordu" demişti.

Yaşadığı olayı "Gerçek bir çöküş" olarak açıklayan Munn, "Çünkü tüm hayatınız boyunca bu bedenle birlikte olmanız, bu kadar uzun süre regl olmanız, yumurtladığınızı hissetmeniz ve aniden yok olması çok tuhaf" şeklinde konuştu.