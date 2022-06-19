Oyuncu Serhat Özcan evlendi

Haberler - İHA | 19.06.2022 - 10:05
Tiyatro ve sinema oyuncusu Serhat Özcan beş yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Deniz İpek ile Ayvalık’ta nikah masasına oturdu.
Çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmadı.
İkilinin düğündeki keyifli halleri objektiflere yansırken Özcan, “Biz uzun bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılını sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.
İpek de çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Uzunca zamandır bugünü bekliyorduk. Burada dostlarımızla birlikte bu anı yaşamak bizi çok mutlu etti” diye konuştu.
Özcan çiftinin nikah şahidi olan yönetmen Nesli Çölgeçen, Özcan’ın nikah şahidi olabilmek için özellikle düğüne geldiğini belirterek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
İşte Serhat Özcan ve Deniz İpek'in düğününden yansıyan kareler...