Oyuncu Serhat Özcan evlendi

“AYVALIK’TA YAŞAYACAĞIZ"



İkilinin düğündeki keyifli halleri objektiflere yansırken Özcan, “Biz uzun bir zamandır arkadaşız Deniz’le. 10 yıllık ilişkimizin ilk 5 yılı arkadaşlık, son 5 yılını sevgili olarak geçirdik. Çok bekledik bugünü. Artık ‘tamam’ dediğimizde de evlenmeye karar verdik. Çok da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Son derece mutluyum. Eşimle birlikte Ayvalık’ta yaşamayı sürdüreceğiz” dedi.