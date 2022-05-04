Oyuncu Serhat Özcan ile Deniz İpek'ten evlilik yolunda ilk adım

Haberler - İHA | 04.05.2022 - 14:30
Ayvalık Sahilkent Mahallesi, Şirinkent mevkiinde bir restoranda aralarında şair Nevzat Çelik’in de bulunduğu yakın dostları ve oyuncu kardeşi Reha Özcan’ın katıldığı mini bir törenle mutluluğa adım atan Serhat Özcan ile Deniz İpek birlikteliklerini taçlandırdı.
Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul’da Talip Bey, Kalbim Ege’de Kaldı’da Ali Kürük, Çukur’da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka’da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Özcan nişan töreninde son derece keyfili ve bir o kadar da heyecanlıydı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özcan, “Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. Ben çok mutluyum. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır da sevgiliyiz. Artık Ayvalık’ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı bir gurur” ifadelerini kullandı.
Özcan’ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve önümüzdeki Haziran ayında ise nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi.
Özcan’ın kendisi gibi oyuncu Reha Özcan da ağabeyini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Reha Özcan, “57 yıllık kardeşim. O’nu ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. O’nun mutluluğuna tanık olmak, O’nun mutluluğu için bir şeyler yapabilmek benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Şu anda sanki kendi çocuğum evleniyormuş gibi çok duygulanıyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben ağabeyimi çok seviyorum. O benim sadece ağabeyim değil, ustam. Birçok şeyi ondan öğrendim. Bu işin ahlâkını O’ndan öğrendim. Bu yüzden de bugün mutlu gününde O’nun yanında olabilmek benim içinde çok güzel bir duygu. Çünkü bizler, sevdiklerimizin mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Mutsuzluklarıyla da mutsuz oluyoruz” dedi.