Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor

Haberler | 03.06.2022 - 15:02

Oyuncu Tolgahan Sayışman katıldığı bir programda gözyaşlarını tutamadı. Sayışman, "Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim" dedi.

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor - 1

'40' programına katılan Oyuncu Tolgahan Sayışman, "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor - 2

İki çocuk babası Sayışman "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum… Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim" dedi.

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor - 3

Sayışman, "Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor - 4

40 yaşındaki oyuncu meslektaşı Almeda Abazi ile 2017 yılında evlenmişti.

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor - 5

Çiftin evliliğinden Efehan Sayışman, Alina Sayışman isimli bir kız bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.

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