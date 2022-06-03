Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın gözyaşları: Babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor

Haberler | 03.06.2022 - 15:02
'40' programına katılan Oyuncu Tolgahan Sayışman, "Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?" sorusu karşısında gözyaşlarına boğuldu.
İki çocuk babası Sayışman "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum… Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim" dedi.
Sayışman, "Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" açıklamasında bulundu.
40 yaşındaki oyuncu meslektaşı Almeda Abazi ile 2017 yılında evlenmişti.
Çiftin evliliğinden Efehan Sayışman, Alina Sayışman isimli bir kız bir erkek çocukları dünyaya gelmişti.