Oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme

"ÇOCUĞUMUN BABASININ İTİBARI SARSILMASIN DİYE BUGÜNE KADAR SUSTUM"

Duruşmanın ardından salon önünde açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, "İki yıldır kendisini anlaşmalı boşanmaya ikna etmeye çalışıyorum. Mayıs ayından beri ayrı yaşıyoruz. Çocuğumun maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını ben tek başıma karşılıyorum. Ekonomik olarak zor durumdayım. Kendisi hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Ben para isteyen bir kadın gibi lanse edilmek istemiyorum.

Sadece oğlumla yeni bir yaşam kurmanın hakkını istiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Güvenli bir hayat kurmak için çocuğumla birlikte şehir değiştirdik. Çocuğumun babasının itibarı sarsılmasın diye bugüne kadar sustum ama bir gün canımı ve oğlumun psikolojisini düşünmem gerekti. Anlatılmayacak kadar zaten ağır şeyler yaşadım. İddia ettiğim şeyleri delil ve şahitlerle mahkeme dosyasına sundum" ifadelerini kullandı.