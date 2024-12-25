Oyuncu Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davasında yeni gelişme
Oyuncu Umut Oğuz'un 6 yıl önce evlendiği eşi oyuncu Sevilay Tilda Oğuz ile boşanma davalarının görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında, Umut Oğuz'un boşanma aşamasında olduğu eşi ile çocuğuna aylık 10 bin lira geçici nafaka ödemesine karar verdi.
Adanalı dizisindeki "Fiko" karakteriyle tanınan oyuncu Umut Oğuz'un, 2018 yılında evlendiği eşi model ve oyuncu Sevilay Tilda Oğuz'un kendisine açtığı boşanma davasının görülmesine devam edildi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada davacı Sevilay Tilda Oğuz ve taraf avukatları hazır bulundu.