Oyuncu Volkan Severcan dede oldu

Oyuncu Volkan Severcan'ın kızı Melis Severcan, 2021'in Nisan ayında uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü iş insanı Canset Yavuz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk çocuklarına kavuştu.
İlk kez torun sahibi olma sevincini yaşayan Volkan Severcen, hastane odasında ailesiyle çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çok şükür Masal’ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Hoş geldin Masal’ım... Canım Kızım Melis'im, canım oğlum Canset’im yepyeni bir sayfa artık hayatınızda... Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Allah, mutluluklarını daim etsin, Masal’ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin."
Öte yandan geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Melis Severcan ile Canset Yavuz'un düğününe, Volkan Severcan'ın uzun yıllar rol aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinin ekibinden çok sayıda katılım sağlanmıştı.
Çifti, sanat dünyasından ise Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi ünlü isimler yalnız bırakmadı. Gelinin nikah şahitliğini Volkan Severcan'ın 'Çocuklar Duymasın'da birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Tamer Karadağlı üstlenmişti.
Nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melis Severcan ve Canset Yavuz, "Tek bir şey söylemek istiyoruz; çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz" diyerek heyecanlarını paylaşmıştı.
Volkan Severcan ve Müge Severcan ise mutluluklarını, "Bir kızımız vardı, şimdi bir de oğlumuz oldu. Böyle güzel bir aile ile hayatımızı birleştirdiğimiz için çok şanslıyız" şeklinde dile getirmişti.