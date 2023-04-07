Oyunculuğu bırakan Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler

Modelliğin yan sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerini neden bırakma kararı aldığını açıkladı.
Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.
Ratajkowski’nin ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolündeydi. Daha sonra We Are Your Friends, Schumer in I Feel Pretty and Marc Maron in Easy filmlerinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi Hüzün Üçgeni oldu.
Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski röportajında, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söyledi. "Kendimi sanat peformansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.
Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için mejaneri, oyunculuk ajansı ve ticari temsilcisiyle çalışmaya son verdiğini açıkladı.
Ratajkowski, "Telefonları kendim açabilirim. Bu kararları kendim vereceğim. Hiçbiriniz benim ilgimi çekmiyorsunuz. Ve tüm kadınlardan nefret ediyorsunuz diye düşündüm" şeklinde konuştu.
Ratajkowski, en çok satan kitabı My Body'de (Benim Bedenim) yer alan bir bölümde Hollywood'da kadınlara yönelik muameleyi ele almıştı. Makalede Ratajkowski, eski eşi Sean Bear-McClard ile bir partiye gittiklerini orada çok sarhoş olan menajerinin ona Pamela Anderson gibi olduğunu söylediğini yazmıştı.
Kitabında ayrıca eski eşi Bear-McClard'ın, Hollywood'un kadın oyuncularını taciz etme suçundan cezaevinde olan Harvey Weinstein ile yakın olmasını da anlatmış ve "Kocamın bu adamlarla bir şekilde bağlantılı olmasından nefret ediyordum" demişti. Bear-McClard daha sonra birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.
Röportajında, Hollywood'daki erkekler dünyasının içinde olmak istemediğini söyleyen ünlü model, "Çünkü yalan söylüyorlar. Sadakatsizliği kastetmiyorum. Berbat bir dünya. Yani Hollywood berbat edilmiş. Ve karanlık" ifadesini kullandı.
Ünlü model ayrıca, "Endüstride olanlar ya da ondan anlayanlarla birlikte olmak güzeldi ama artık yapabileceğimi sanmıyorum" diye konuştu.
Ratajkowski, şu sıralar High Low With EmRata adında bir podcast yayını yapıyor. Konuklarıyla feminizmden cinselliğe, siyasete ve TikTok'a kadar pek çok konuyu konuşuyor.
Ratajkowski, 2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde rol olarak oyunculuk kariyerine başladı. 2005 yılında A Year and a Day adlı filmde küçük bir rolde yer aldı. Üniversite eğitimi aldığı 2009 ile 2010 yılları arasında iCarly adlı dizinin iki bölümünde Tasha karakterini canlandırdı. Bir taraftan modellik kariyerini sürdüren Ratajkowski, 2011'de Treats! Magazine adlı derginin kapağında yer aldı. Treats! Magazine'deki resimlerinin ardından aldığı teklifler neticesinde Maroon 5'ın "Love Somebody" ve Robin Thicke'in "Blurred Lines" adlı şarkılarının video kliplerinde rol aldı. Çıplak olarak yer aldığı "Blurred Lines" klibi Topluluk Kuralları'nın ihlali sebebiyle YouTube tarafından kaldırılsa da Temmuz 2013'te videonun site üzerinden yayımlanmasına tekrarda izin verildi.
Ratajkowski, yönetmenliğini David Fincher'ın üstlendiği 2014 yapımı Kayıp Kız (Gone Girl) filminde Andie Hardy karakteriyle yer alarak ilk büyük çıkışını yakaladı.