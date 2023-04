Oyunculuğu bırakan Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler

Modelliğin yan sıra oyunculuk da yapan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerini neden bırakma kararı aldığını açıkladı.

Los Angeles Times'a verdiği röportajda, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.

Ratajkowski’nin ilk çıkış rolü 2014'te rol aldığı Gone Girl'de (Kayıp Kız) Ben Affleck'in canlandırdığı Nick karakterinin sevgilisi rolündeydi. Daha sonra We Are Your Friends, Schumer in I Feel Pretty and Marc Maron in Easy filmlerinde yer aldı. Son rol aldığı yapım, Ruben Östlund’ın ödüllü filmi Hüzün Üçgeni oldu.