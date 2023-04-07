Oyunculuğu bırakan Emily Ratajkowski: Beni bir et parçası olarak gördüler

EKİBİNİ KOVDU

Her ne kadar kendisi ve ekibi iyi roller bulmak için çalışsa da Ratajkowski röportajında, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini söyledi. "Kendimi sanat peformansı yapıyorum ve bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" şeklinde konuştu.



Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için mejaneri, oyunculuk ajansı ve ticari temsilcisiyle çalışmaya son verdiğini açıkladı.

Ratajkowski, "Telefonları kendim açabilirim. Bu kararları kendim vereceğim. Hiçbiriniz benim ilgimi çekmiyorsunuz. Ve tüm kadınlardan nefret ediyorsunuz diye düşündüm" şeklinde konuştu.