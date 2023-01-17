Ozan Doğulu: Aşık olmanın boyla alakası var mı?

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Öte yandan Aslan, daha önce, "Aşık olunca Hera'da nasıl bir değişim yaşandı?" sorusuna, "Dört yıl olacak neredeyse. En güzel halindeyim açıkçası. Daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık" yanıtını vermişti.



Doğulu ile nasıl tanıştığını anlatan Hera Aslan, "Tanışmamız tamamıyla tesadüf. Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da üç yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde" demişti.

Aslan, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünmüyoruz. Aramızda, bir imzadan daha bağlı duygular var. Ne zaman istersek evlenebiliriz, bizim için en kolayı. Kimse kimseye bir gün bile dayanamazken biz yılları devirdik" yanıtını vermişti.