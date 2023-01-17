Ozan Doğulu: Aşık olmanın boyla alakası var mı?

13 Ocak'ta 51 yaşına basan Ozan Doğulu, doğum gününü sevgilisi Hera Aslan ve yakın dostlarıyla birlikte Yeniköy'deki bir mekanda '80'ler' konsepti eşliğinde kutladı. Geceye Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğulu, "Ben bu sene doğum günümü kutlamayacaktım. Hera'nın doğum günü ile aramızda üç hafta gibi bir ara vardı. Hatta benim küçük kızımın da doğum günü iki gün önceydi. Yoğunluktan dolayı Hera’nın doğum gününü kutlayamamıştık, hepsini bir arada kutlamak istedik. Hera, böyle güzel bir sürpriz yaptı. 80’ler konseptli. Ailemizle beraber kutlayacağız. Ben o dönemlerde de zaten böyleydim, böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç... Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğim için de şükrediyorum. Sözü de Atina’ya (Hera) bırakıyorum" dedi.
Hera Aslan, gazetecilere, "Güzel bir parti bizi bekliyor. Konseptimiz '80’ler. Herkes ona göre giyindi" şeklinde konuştu.
Ayrıca Doğulu, geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir davette sevgilisiyle boy farklarının çok konuşulması hakkında, "Aşık olmanın boyla alakası var mı? Boyum minyon tipli biri gibi. Ben uzun boylu birini buldum" diyerek güldü.
Öte yandan Aslan, daha önce, "Aşık olunca Hera'da nasıl bir değişim yaşandı?" sorusuna, "Dört yıl olacak neredeyse. En güzel halindeyim açıkçası. Daha mutlu, pozitif, üretken, her şeye sevgiyle bakan, kendini bilen ve çok daha aşık" yanıtını vermişti.
Doğulu ile nasıl tanıştığını anlatan Hera Aslan, "Tanışmamız tamamıyla tesadüf. Stüdyo ortamında karşılaştık. Başta güzel bir arkadaşlık kurduk. Sonrasında da üç yılı geçen sağlam temeller attık kalbimizde" demişti.
Aslan, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Düşünmüyoruz. Aramızda, bir imzadan daha bağlı duygular var. Ne zaman istersek evlenebiliriz, bizim için en kolayı. Kimse kimseye bir gün bile dayanamazken biz yılları devirdik" yanıtını vermişti.