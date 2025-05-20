Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün!

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Dün 53 yaşına basan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, ağabeyine şu sözlerle yüklendi:

"Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin"