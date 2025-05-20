Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor. Ağabeyiyle davalık olan ünlü isim, sosyal medya hesabından Ercan Deniz'e adeta ateş püskürdü.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 1

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Annesiyle görüşmediğini açıklayan ve ağabeyi Ercan Deniz ile davalık olan Deniz, son paylaşımıyla şoke etti.

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 2

"ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Dün 53 yaşına basan Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile ilgili şoke eden suçlamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, ağabeyine şu sözlerle yüklendi:

"Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeği ile, hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana arslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen beni 7 yaşımdaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin"

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 3

"SENİ KOLLAYARAK KENDİ CANAVARIMI YARATTIM"

Ağabeyinin kendisini yıllarca sömürdüğünü iddia eden Deniz, sözlerine "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekarlık yaparak çöktün. Ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hala seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var. Onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiçbir yolun olmadığı için, ''Korkut, yıldır, kaçırt'' taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum" diye devam etti.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 4

Deniz, "Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce 'karım hasta yardım et' dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi? Ahlaksız senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin" diye konuştu.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 5

KARDEŞLER ARASINDA NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile 22 yıldır menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz’le sahne alınan mekanlar ve şirket yönetimi konusunda anlaşamayınca kendi ekibiyle yoluna devam etme kararı almıştı.

Bu karar sonrası araları bozulan Deniz kardeşler, ardından açılan tapu davaları nedeniyle bozulmuştu. Birbirleri hakkında zaman zaman açıklamalar yapan iki kardeş, karşılıklı tedbir ve koruma kararı aldırdı.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz'e ateş püskürdü: 35 yıl beni sömürdün! - 6

Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce de annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirmişti.

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