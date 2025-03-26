Özcan Deniz, ağabeyine ateş püskürdü: Bana ihanet ettin, beni sattın!
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden Özcan Deniz günler sonra sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Ağabeyi Ercan Deniz'in yasaklı madde kullandığını ve alkolik olduğunu öne süren şarkıcı "Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait" ifadelerini kullandı.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz günler anjiyo olan Deniz sessizliğini bozdu. Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamıştı.