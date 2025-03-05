Özcan Deniz ailesine rest çekti! "Yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın"
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren ünlü sanatçı sosyal medya hesabında "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum" dedi.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Zaten konuştukları için üzgünüm. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Buna da anlayış gösterin. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.