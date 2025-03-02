Özcan Deniz ailesiyle yaşananlar hakkında konuştu: Meseleme artık romantik bakmıyorum!
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası hastanelik olan Özcan Deniz, ailesinde yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
HASTANELİK OLDU
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" diye paylaşım yapmıştı. Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bilgi vermiş ve şöyle demişti:
"Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."