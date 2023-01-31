Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, sürpriz bir karar ile yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı Samar Dadgar'la nikah masasına oturdu. Balayı için Dubai'ye giden ünlü çiftten aşk pozları geldi.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 1

Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlenmişti. Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 2

SÜRPRİZ NİKAHTAN İLK KARELER

Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıkmıştı.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 3

Ünlü şarkıcı, eşi Dadgar ile gerçekleştirdiği özel çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 4

"SENİ SEÇİYORUM"

Benzer pozları takipçilerinin beğenisine sunan Dadgar ise paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 5

BALAYINA GİTTİLER

Sürpriz nikah sonrası balayı için Dubai'ye giden Deniz ile Dadgar'dan mutluluk pozları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları - 6

BEBEK İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan Deniz ile Dadgar'ın evliliği sonrası Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürülmüştü. Samar Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edilmişti.

Ancak ünlü çiftin bebek beklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

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