Özcan Deniz ile nikah masasına oturan Samar Dadgar'dan balayı pozları

Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile evlenmişti. Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.
Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan çiftin nikahından ilk kareler ortaya çıkmıştı.
Ünlü şarkıcı, eşi Dadgar ile gerçekleştirdiği özel çekimden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Benzer pozları takipçilerinin beğenisine sunan Dadgar ise paylaşımına "Seni seçiyorum... Ve tekrar, tekrar seni seçeceğim! Hiç duraksamadan, şüphe etmeden her kalp atışında... Seni seçmeye devam edeceğim! Ve yüzlerce dünyada yüzlerce hayat içinde, gerçekliğin her türlüsünde seni seçerdim. Seni bulurdum kocam" notunu düştü.
Sürpriz nikah sonrası balayı için Dubai'ye giden Deniz ile Dadgar'dan mutluluk pozları geldi. Ünlü çiftin fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Öte yandan Deniz ile Dadgar'ın evliliği sonrası Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürülmüştü. Samar Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edilmişti.
Ancak ünlü çiftin bebek beklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.