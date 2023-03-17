Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile geçtiğimiz ay evlenmişti.
Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.
Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan Deniz-Dadgar çiftinin nikahından ilk kareler ortaya çıkmıştı.
Sürpriz nikah sonrası balayı için Dubai'ye giden Özcan Deniz ile Samar Dadgar, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
Şimdilerden mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Samar Dadgar, nikah gününden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
28 yaşındaki Dadgar, paylaşımına kuğu emojisi koyarak "Hatıralar" notunu düştü.
İranlı moda tasarımcısının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan Deniz ile Dadgar'ın evliliği sonrası Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürülmüştü. Samar Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edilmişti.
Ancak ünlü çiftin bebek beklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.