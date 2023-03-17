Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri

Şarkıcı Özcan Deniz, yaklaşık 1,5 senedir birlikte olduğu Samar Dadgar ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Dadgar, nikah gününden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 1

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile geçtiğimiz ay evlenmişti.

Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 2

SÜRPRİZ NİKAHTAN İLK KARELER

Zekeriyaköy'de nikah masasına oturan Deniz-Dadgar çiftinin nikahından ilk kareler ortaya çıkmıştı.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 3

BALAYINA GİTTİLER

Sürpriz nikah sonrası balayı için Dubai'ye giden Özcan Deniz ile Samar Dadgar, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 4

"HATIRALAR"

Şimdilerden mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Samar Dadgar, nikah gününden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 5

28 yaşındaki Dadgar, paylaşımına kuğu emojisi koyarak "Hatıralar" notunu düştü.

İranlı moda tasarımcısının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri - 6

BEBEK İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Öte yandan Deniz ile Dadgar'ın evliliği sonrası Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürülmüştü. Samar Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edilmişti.

Ancak ünlü çiftin bebek beklediği yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.

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