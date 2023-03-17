Özcan Deniz ile Samar Dadgar'dan yeni nikah kareleri

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Samar Dadgar ile geçtiğimiz ay evlenmişti.

Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.