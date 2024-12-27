Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum

Özcan Deniz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.

Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah."