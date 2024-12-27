Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum

Ailesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hesaplaşan Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz, "Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Eskisinden daha güçlü ve parlak yola devam ediyorum" sözleriyle gündem oldu.

Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum - 1

AİLESİNE REST ÇEKMİŞTİ

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.

Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum - 2

Özcan Deniz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet birgün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.

Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah."

Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum - 3

"BU UĞURDA KANIM BİLE DÖKÜLDÜ"

Ünlü şarkıcı açıklamalarına "Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın.

Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle" diye devam etti.

Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum - 4

"ÇEKİRDEK AİLEMİ KORUMAYA ALIYORUM"

Şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyerek eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun."

Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum - 5

2018 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Deniz, tasarımcı Samar Dadgar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

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