Özcan Deniz'den dikkat çeken paylaşım: Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum
Ailesiyle sosyal medya hesabı üzerinden hesaplaşan Özcan Deniz cephesinde sular durulmuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan Deniz, "Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Eskisinden daha güçlü ve parlak yola devam ediyorum" sözleriyle gündem oldu.
AİLESİNE REST ÇEKMİŞTİ
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.
Uzun zamandır konuyla ilgili sessizliğini koruyan Özcan Deniz, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.