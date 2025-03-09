Özcan Deniz'den fotoğraflı yanıt

ERCAN DENİZ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Özcan Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamış ve sonrasında iş birliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katılarak yeni açıklamalarda bulundu:

"35 senemi verdim ona. Her projesinde benim imzam var. Eğer dava açmış olsam 30 milyon şirkete borçlu. Bir kuruşuna tenezzül etmem sahtekarın teki, yalan söylemekten vazgeçsin. Banka borçlarını ödemesi lazım."

"İNGİLTERE'YE YERLEŞMEYE ÇALIŞIYOR"

Deniz'in İngiltere'ye kaçmaya çalıştığını söyleyen Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuştu.