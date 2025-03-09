Özcan Deniz'den fotoğraflı yanıt
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Özcan Deniz, "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Deniz günler sonra paylaşım yaptı.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.