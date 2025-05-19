Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı
Son dönemde aile üyeleriyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz ailesi hakkında konuşmama kararı almıştı.
Ünlü şarkıcının bugün doğum günü. 53 yaşına basan Özcan Deniz kavgalı olduğu annesi ve ağabeyine göndermede bulundu.