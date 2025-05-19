Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı

Son dönemde aile üyeleriyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı - 1

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra anjiyo olan Deniz ailesi hakkında konuşmama kararı almıştı.

Ünlü şarkıcının bugün doğum günü. 53 yaşına basan Özcan Deniz kavgalı olduğu annesi ve ağabeyine göndermede bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı - 2

"SON YILLARIM DOĞDUĞUMA PİŞMAN EDENLERLE"

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte yer aldığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet, son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle, büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle, koşullar ne olursa olsun yanımda duran, sanatsever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler."

Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı - 3

Deniz2in eşi Dadgar ise "Sabah tekrar üfledik." notuyla paylaşım yaptı.

Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı - 4

Dadgar "İyi ki doğdun canım, aşkım, kocam, bitanem. Aşkım, bebeğim, bitaneceğim seni seviyorum" notuyla Deniz'in doğum günü pastasını paylaşmayı ihmal etmedi.

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