Özcan Deniz'den imalı doğum günü mesajı

"SON YILLARIM DOĞDUĞUMA PİŞMAN EDENLERLE"

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile birlikte yer aldığı fotoğrafa şu notu düştü:

"Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu güzel günü kutluyorum. Aynı zamanda da benim doğum günüm. Evet, son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle, büyük bir sınavdan geçiyor olsa da doğdukları ve de benim oldukları için şükrettiklerimle, koşullar ne olursa olsun yanımda duran, sanatsever sevenlerimle ve de varlıklarıyla her zaman bana güç veren dostlarımla hayat şahane geçiyor. Sizleri seviyorum. Kutlayan tüm sevenlerime yürekten teşekkürler."