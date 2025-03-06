Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor!

Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade veren Deniz "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık" diyerek ailesine rest çekmişti. Sanatçının ağabeyi Ercan Deniz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 1

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 2

İFADE VERDİ

Özcan Deniz hakkında, "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. İfadesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Deniz,daha sonra belediyeye giderek yasal yollarla yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlattı.

Özcan Deniz durumu savcılığa da anlattığını söyleyerek "Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez." dedi.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 3

AİLESİNE SİTEM ETTİ

Deniz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Özcan Deniz paylaşımında "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın" ifadelerini kulandı.

Ünlü sanatçı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 4

ERCAN DENİZ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda eski menajeri Ercan Deniz ile bazı sorunlar yaşamış ve sonrasında iş birliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ercan Deniz, TV8'deki Gel Konuşalım programına katılarak yeni açıklamalarda bulundu:

"35 senemi verdim ona. Her projesinde benim imzam var. Eğer dava açmış olsam 30 milyon şirkete borçlu. Bir kuruşuna tenezzül etmem sahtekarın teki, yalan söylemekten vazgeçsin. Banka borçlarını ödemesi lazım."

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 5

"İNGİLTERE'YE YERLEŞMEYE ÇALIŞIYOR"

Deniz'in İngiltere'ye kaçmaya çalıştığını söyleyen Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuştu.

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 6

DENİZ AİLESİNDE NELER OLUYOR?

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulunmuştu. Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" demişti.

Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor! - 7

"AĞABEYİM SAMAR'LA EVLENİNCE DEĞİL, BABA OLUNCA DEĞİŞTİ"

Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci, canlı yayına bağlanmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e...

Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti" diyen Sibel Semerci, "6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor" demişti.

"ÖZCAN BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Ercan Deniz ise "Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan'ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER