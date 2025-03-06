Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor!

"AĞABEYİM SAMAR'LA EVLENİNCE DEĞİL, BABA OLUNCA DEĞİŞTİ"

Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci, canlı yayına bağlanmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e...

Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti" diyen Sibel Semerci, "6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor" demişti.



"ÖZCAN BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"



Ercan Deniz ise "Özcan ekmeğimle ve geleceğimle oynuyor. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 75 milyonluk borç bana kalıyor, 150-200 milyonluk malım mülküm Özcan'ın üzerinde. Adalet elbet yerini bulacak" ifadelerini kullanmıştı.