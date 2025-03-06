Özcan Deniz'in ağabeyinden dikkat çeken açıklama: İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor!
Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. "İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün ifade veren Deniz "Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık" diyerek ailesine rest çekmişti. Sanatçının ağabeyi Ercan Deniz dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Deniz "Aile meselelerini konuşmama gibi bir prensibim var. Eskisi gibi romantik bakmıyorum artık aile meselesine" demişti.