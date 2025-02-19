Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt

"İFTİRALAR KARŞISINDA DAHA FAZLA KALBİ DAYANAMAMIŞ"

Ünlü şarkıcının kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı ve şöyle demişti:

"Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgâhlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun..."

DEMET AKALIN'DAN DENİZ'İN AİLESİNE: AYIPTIR

Şarkıcı Demet Akalın da Özcan Deniz'in hastanelik olması üzerine tepkisiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının ailesine "Sussanız mı acaba ayıptır ya" sözleriyle seslendi.