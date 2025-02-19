Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiası ortaya atıldı. Aktan darp iddiaları ve ortaya çıkan fotoğraflar hakkında açıklama yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Son döenmde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Deniz şu ifadelerini kullandı:
"Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."