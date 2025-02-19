Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiası ortaya atıldı. Aktan darp iddiaları ve ortaya çıkan fotoğraflar hakkında açıklama yaptı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 1

HASTANEYE KALDIRILDI

Son döenmde ailesiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Deniz şu ifadelerini kullandı:

"Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda."

N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 2

ESKİ EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİALARI

Ailesiyle yaşadığı polemikle gündeme gelen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Aktan'ın darp fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 3

Sabah'ın haberine göre, Feyza Aktan konuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını belirten bir açıklamada bulundu.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 4

Feyza Aktan, "Darp izleri bakıcı davasından kalma. biz anne baba olarak sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Aktan, böylece Deniz'in kendisini darp ettiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 5

SAMAR DADGAR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Öte yandan Özcan Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından Samar Dadgar, eşinin ailesine adeta ateş püskürmüştü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:

"Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum yoldayım! Nefes alamıyorum! Özcana bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin.Hepinizi... Hepinizi..."

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 6

"İFTİRALAR KARŞISINDA DAHA FAZLA KALBİ DAYANAMAMIŞ"

Ünlü şarkıcının kız kardeşi Sibel Semerci, ağabeyinin sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı ve şöyle demişti:

"Değerli ağabeyim Özcan Deniz, kendisine yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgâhlanmış iftiralar karşısında daha fazla kalbi dayanamamış ve zaten rahatsız olduğu kalbinden dolayı hastaneye kaldırılmıştır. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz, mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki, ağabeyime bir şey olursa vereceğiniz hesabınız çok büyük olacak. Yazıklar olsun..."

DEMET AKALIN'DAN DENİZ'İN AİLESİNE: AYIPTIR

Şarkıcı Demet Akalın da Özcan Deniz'in hastanelik olması üzerine tepkisiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, meslektaşının ailesine "Sussanız mı acaba ayıptır ya" sözleriyle seslendi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 7

DENİZ AİLESİNDE NELER OLUYOR?

Ünlü ismin annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında sözlü tehdit ve şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı almıştı. Aile içinde tansiyon yükselirken Samar Dadgar'ın kayınvalidesi ve Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.

Tüm bu iddiaların ardından Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, "Gel Konuşalım" programında açıklamalarda bulundu. Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladığı iddiası için "Elim değmedi dokunmadım. Üç yıldır Samar Dadgar'ı görmedim. Bir defa Özcan'la bana özür dilemeye geldiler. Hediyesini de taktım, Sen de bu evin bir ferdisin, evladımsın dedim. Özcan'la gittiler, sonra Samar'ı ne aradım ne sordum" ifadelerini kullandı.


Çocuklarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüldüğünü ifade eden Kadriye Deniz, "Özcan ile Ercan, 40 yıl ayrılmadılar da 3 yıldır neden bu hale neden geldiler. Burayı düşünüyorum. Özcan kazandı, doğru. Bir o kadar da Ercan kazandı.Özcan hiçbir kız kardeşini yanında istemiyor, torunumu bana getirmiyor. Beni ve Yurda'yı Özcan kendi çağırdı, kuzenler aynı evde birlikte büyüyordu. Ta ki Samar o eve gelene kadar. Samar, torunum Kuzey'i yavaş yavaş işledi, onun ruhunu çaldı" dedi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan darp iddialarına yanıt - 8

"DAVA AÇAN TARAF ERCAN DENİZ DEĞİL, ÖZCAN DENİZ"

Anne Deniz'in açıklamaları sonrası Özcan Deniz'in kız kardeşlerinden Sibel Semerci, canlı yayına bağladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda bir annenin manipüle edildiğini görüyorum. Ercan, 30 yıllık kardeşi Özcan'ı yerden yere vuruyor. Ercan Bey, beni tehdit ediyor. Annemle ablamın evden gönderildiği doğru değil. Yurda ve Samar'ın arasında geçenler sonrası annem ortada kaldı, ağabeyim de çözüm üretti. Ağabeyim Özcan projeleri sebebiyle konuşamıyor. İki yıldır annemle görüşmeyen Ercan'ın derdi mal ve para paylaşımı. Katıldığı bir programda 'Özcan benim canım ciğerim' dedi ve sonra 'Senin çocuğunu babasız bırakacağım' diye mesaj attı. Ağabeyim Özcan üzerine olan her şey Ercan Bey ile ortak şirket bünyesinde. Özcan Deniz sadece 'Oturduğum evi bana verin, başka bir şey istemiyorum' dedi. Ancak Ercan Bey farklı hamleler yaptı. Özcan ağabeyim dava açtı Ercan Deniz'e..."

"Ağabeyimi eşi Samar değil, baba olduğu için değişti" diyen Sibel Semerci, "6 yaşındaki Kuzey'in geleceği tehlikede, şu an Özcan Deniz'in telif hakları Ercan Deniz ve ailesi tarafından gasp ediliyor. Ağabeyim 'oğluma ne bırakacağım?' diye düşününce Ercan Bey ile ortaklığı bitirme kararı aldı. Abim Ercan, kız kardeşim Melek'i yaka paça notere götürdü. Ercan Bey'in açtığı bir dava yok, bütün davaları Özcan Deniz açtı. Bu dava yaklaştığı için Ercan Deniz rahatsız oluyor ve manipüle etmek için böyle haberler çıkartılıyor" dedi.

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