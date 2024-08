Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.



Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!



Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.



Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur...." ifadelerini kullandı.