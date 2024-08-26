Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi
Özcan Deniz ailesine rest çektiği haberleriyle gündeme geldi. Art arda duygusal gönderiler yayımlayan sanatçı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu belirtti. Deniz'in paylaşımı ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den geldi. Gürler, aile içerisinde yaşananlarla ilgili gelinleri Samar Dadgar'ı suçladı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.