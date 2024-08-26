Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi

Özcan Deniz ailesine rest çektiği haberleriyle gündeme geldi. Art arda duygusal gönderiler yayımlayan sanatçı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu belirtti. Deniz'in paylaşımı ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den geldi. Gürler, aile içerisinde yaşananlarla ilgili gelinleri Samar Dadgar'ı suçladı.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 1

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekti.


N-LIFE HABERLERİ

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 2

Ünlü şarkıcı, ilk olarak "...Stres kontrolü olmayan kişi en yakın aile bireyiniz dahi olsa uzak durun. Çünkü o, haklı haksıza bakmaz. O an yaşadığı zihinsel karmaşaya ve şahsi çıkarına sizi de kurban eder. Bu ağır bir cehalet türüdür ve baş edilemez. Sabır ve sükunet erdemli davranışlardır. Her insanda bulunmaz…" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 3

"İSTESELER CANIMI VERECEĞİM ÇOĞU İNSANI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Ünlü isim, ardından Sabahattin Ali'nin "İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarını üzülmekten daha kolay…" sözleriyle kırgınlığını dile getirdi.

Son olarak artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu açıklayan Deniz, aile pozuna "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" notunu düştü.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 4

KIZ KARDEŞİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama da kız kardeşi Yurda Gürler'den geldi. Ard arda açıklamalarda bulunan Gürler yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 5

Gürler, yaptığı paylaşımda;

"Kamuoyuna cevap hakkımdır...

Ağabeyim Özcan Deniz'in "ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar" cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim.

Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim...

İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim...

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yanlız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler'den gelinleri Samar Dadgar için zehir zemberek sözler: Buraya meşhur olmak için geldi - 6

Bu süreci bir an önce yaşayıp bitirmesini temenni ediyorum.

Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!

Bu nedenle şu an gittiği yolun da sonunu görüyorum. Ben o yolun sonunda kardeşi olarak o ne kadar bizi şu an düşman bellese de orda duruyor olacağım.

Umarım bu sefer bir öncekinden daha fazla hasar almamış olur...." ifadelerini kullandı.

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