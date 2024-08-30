Özcan Deniz'in yayınlamakla tehdit ettiği videonun sırrı çözüldü!
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in en küçük kız kardeşi Sibel Semerci, Deniz'in yayınlamaktan vazgeçtiği video hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile birbirine girmiş ve şarkıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aile üyelerine rest çekmişti.
KIZ KARDEŞİNDEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Özcan Deniz'in paylaşımları ardından bir açıklama kız kardeşi Yurda Gürler, yaşananlardan İranlı gelinleri Samar Dadgar'ı sorumlu tuttu. Gürler, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim... Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yanlız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!"