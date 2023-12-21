Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım

Oyuncu Özge Borak, aylar önce evlilik üzerine yaptığı yorumların yeniden gündem olması üzerine açıklamada bulundu. Oyuncu, "Çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım" dedi.

Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım - 1

Ünlü oyuncu Özge Borak, aylar önce katıldığı Empati programında evliliklerine dair yorum yapmıştı. Programda söylediği sözlerin sosyal medyada gündem olması üzerine oyuncu açıklama yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım - 2

"AYIP OLMASIN DİYE EVLENDİM GİBİ BİR CÜMLE KURMADIM"

Oyuncu, "Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım" dedi.

Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım - 3

Borak sözlerine "Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim" diye devam etti.

Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım - 4

Borak "Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler" diyerek sözlerini tamamladı.

Oyuncu ilk evliliğini Bülent Şakrak, ikincisini ise Ata Demirer’le yapmıştı.

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