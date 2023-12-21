Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım
Oyuncu Özge Borak, aylar önce evlilik üzerine yaptığı yorumların yeniden gündem olması üzerine açıklamada bulundu. Oyuncu, "Çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım" dedi.
Ünlü oyuncu Özge Borak, aylar önce katıldığı Empati programında evliliklerine dair yorum yapmıştı. Programda söylediği sözlerin sosyal medyada gündem olması üzerine oyuncu açıklama yaptı.