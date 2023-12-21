Özge Borak: "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım

Borak sözlerine "Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim" diye devam etti.