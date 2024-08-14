Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması

2022 yılında dünyaevine giren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Haziran 2022'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

2022 yazında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde hayatlarını birleştiren oyuncu çift, düğünlerini de İtalya'nın Verona kentinde bir kalede yapmıştı. Gürel ile Çayoğlu'nu ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 2'nci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması - 3

Ünlü çifti birlikte poz vererek romantik paylaşımlar yaptı.

Gürel paylaşımına "2. yılın dibini sıyırdık. Birlikte geçireceğimiz her anı, çıkacağımız her macerayı iple çekiyorum. Nice yıllara Canısı" notunu düştü.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'ndan evlilik yıl dönümü kutlaması - 4

Çayoğlu ise “O senin ezel gününden kaderin. Sen onu nasılsa bin kere daha seveceksin" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER