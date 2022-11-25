Özge Özder'den Gecenin Ucunda itirafı: En çok Neslihan'la vakit geçiriyorum

Başrollerini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Star TV dizisi 'Gecenin Ucunda'da Macide'nin şifacı arkadaşı Sara'ya hayat veren Özge Özder, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Oyuncu, canlandırdığı karakter ve dizi ile ilgili de merak edilenleri yanıtladı.
Ünlü isim, "Neslihan Atagül ile oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna "Hem duygusal hem de oyunculuk ve disiplin anlamında bu kadar konforlu hissettiğim çok az insanla tanıştım" yanıtını verdi.
"Sara karakterine müthiş can veriyorsunuz. Hep rast gitsin işleriniz" diyen takipçisine "Çok şükür, çok teşekkür ederim. Seviyorum Sara'yı" dedi.
Özge Özder, "Gecenin Ucunda setinden hiç arkadaş edindiniz mi ve kim?" sorusuna "Tüm ekibe bayılmakla beraber tabi ki en çok Neslihan'la vakit geçiriyorum ve onu gerçekten çok ama çok seviyorum" dedi.
Neslihan Atagül de arkadaşının cevabına kayıtsız kalmadı ve "Ben de seni Özge'ciğim" karşılığını verdi.
"Zuhal Olcay gibi bir oyuncuyla oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna da yanıt veren Özder, "Oyuncu olma sebeplerimdendir kendisi. Öyle severim. Beni ilk gördüğünde 'Çok beğenirim seni, mutlu oldum kadroda görünce' dedi ve sanırım benim dilim tutuldu. Cevap bile veremedim. Çok büyükler, çok kıymetliler, çok..." ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, "Sara karakterini nasıl tanımlarsın?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:
"Son derece dobra, özgür ruhlu ve kendini bulmuş, kimliğini seçmiş bir kadın."
Özge Özder, Sara'yı çok sevdiniz değil mi?" diyen hayranına "Evet çok belli oluyor sanırım" yanıtını verdi.