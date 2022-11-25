Özge Özder'den Gecenin Ucunda itirafı: En çok Neslihan'la vakit geçiriyorum

"NESLİHAN'I ÇOK SEVİYORUM"

Özge Özder, "Gecenin Ucunda setinden hiç arkadaş edindiniz mi ve kim?" sorusuna "Tüm ekibe bayılmakla beraber tabi ki en çok Neslihan'la vakit geçiriyorum ve onu gerçekten çok ama çok seviyorum" dedi.

Neslihan Atagül de arkadaşının cevabına kayıtsız kalmadı ve "Ben de seni Özge'ciğim" karşılığını verdi.