Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.
Bir süredir vakitlerini kızlarıyla geçiren ve henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen oyuncu çiftten yeni bir paylaşım geldi.
Önceki akşam yakın arkadaşları Nail Gönenli ve Umut Evirgen ile bir araya gelen ünlü çiftten Burak Yamantürk, eşiyle verdiği pozu kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü ikilinin mutluluk karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci'nin kızları Mercan, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı.
Kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmaya Özpirinçci, arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etmişti.
Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazmıştı.