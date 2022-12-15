Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Meslektaşı Burak Yamantürk ile geçtiğimiz yıl dünyaevine giren Özge Özpirinçci, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen ünlü çiftten aşk pozları geldi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 1

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 2

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 3

Bir süredir vakitlerini kızlarıyla geçiren ve henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen oyuncu çiftten yeni bir paylaşım geldi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 4

Önceki akşam yakın arkadaşları Nail Gönenli ve Umut Evirgen ile bir araya gelen ünlü çiftten Burak Yamantürk, eşiyle verdiği pozu kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü ikilinin mutluluk karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 5

MERCAN 1 YAŞINDA

Öte yandan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci'nin kızları Mercan, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 6

Kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmaya Özpirinçci, arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etmişti.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu - 7

Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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