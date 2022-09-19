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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 08:31

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocuklarını kucağına alan oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk romantik paylaşımlarla evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması - 1

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması - 2

Geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocukları Mercan'ı kucağına alan oyuncu çift, beyaz kıyafetler içinde kutlama yaptı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması - 3

Yamantürk paylaşımında "Birinci yılımız kutlu olsun karıcım" ifadelerini kullandı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması - 4

Özpirinçci de benzer şekilde "1. yılımız kutlu olsun kocacım" notunu düşerek Yamantürk ile verdiği bu pozu paylaştı.

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması - 5

Uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı ile geçtiğimiz eylül ayında evlenen 36 yaşındaki Özpirinçci, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Şimdi bi bu fotoğraflara bakiyorum bi Mercan’a bakiyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notuyla yayınlamıştı.

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