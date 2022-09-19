Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması

Uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı ile geçtiğimiz eylül ayında evlenen 36 yaşındaki Özpirinçci, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Şimdi bi bu fotoğraflara bakiyorum bi Mercan’a bakiyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notuyla yayınlamıştı.