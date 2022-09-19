Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten romantik yıl dönümü kutlaması

Haberler - ntv.com.tr | 19.09.2022 - 08:31
Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci, evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
Geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocukları Mercan'ı kucağına alan oyuncu çift, beyaz kıyafetler içinde kutlama yaptı.
Yamantürk paylaşımında "Birinci yılımız kutlu olsun karıcım" ifadelerini kullandı.
Özpirinçci de benzer şekilde "1. yılımız kutlu olsun kocacım" notunu düşerek Yamantürk ile verdiği bu pozu paylaştı.
Uzun zamandır birlikte olduğu meslektaşı ile geçtiğimiz eylül ayında evlenen 36 yaşındaki Özpirinçci, hamilelik sürecinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından, “Şimdi bi bu fotoğraflara bakiyorum bi Mercan’a bakiyorum ve zaman nasıl geçti inanamıyorum” notuyla yayınlamıştı.