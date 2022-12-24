Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.
Bir süredir vakitlerini kızlarıyla geçiren ve henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen oyuncu çiftten Burak Yamantürk, 39 yaşına bastı.
Özge Özpirinçci de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğmuşsun sevgilim! Bu ve bundan sonraki her doğum gününde seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" notunu düştü. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.
Özge Özpirinçci sonrasında yayınladığı bu romantik kareye de "İyi ki" mesajını yazdı.
Ünlü çiftin aşk pozuna "Sihirli gibi gibi bu fotoğraf", "Çok güzelsiniz", "Hep böyle kalın" gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci'nin kızları Mercan, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı.
Kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmaya Özpirinçci, arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etmişti.
Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazmıştı.