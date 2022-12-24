Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile 2021 yılında nikah masasına oturan Özge Özpirinçci, dün 39 yaşına bastı. Özpirinçci de Yamantürk'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 1

Yıllar önce yayınlanan 'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 2

BOZBURUN'DA EVLENDİLER

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

Bir süredir vakitlerini kızlarıyla geçiren ve henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen oyuncu çiftten Burak Yamantürk, 39 yaşına bastı.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 3

Özge Özpirinçci de kendisi gibi oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 4

"HER DOĞUM GÜNÜNDE SENİ BÖYLE UYANDIRABİLMEK DİLEĞİYLE"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğmuşsun sevgilim! Bu ve bundan sonraki her doğum gününde seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" notunu düştü. Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 5

ROMANTİK POZ

Özge Özpirinçci sonrasında yayınladığı bu romantik kareye de "İyi ki" mesajını yazdı.

Ünlü çiftin aşk pozuna "Sihirli gibi gibi bu fotoğraf", "Çok güzelsiniz", "Hep böyle kalın" gibi yorumlar yapıldı. 

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 6

MERCAN 1 YAŞINDA

Öte yandan Burak Yamantürk ile Özge Özpirinçci'nin kızları Mercan, geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 7

Kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmaya Özpirinçci, arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etmişti.

Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim - 8

Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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