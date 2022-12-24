Özge Özpirinçci'den Burak Yamantürk'e: İyi ki doğmuşsun sevgilim

ROMANTİK POZ

Özge Özpirinçci sonrasında yayınladığı bu romantik kareye de "İyi ki" mesajını yazdı.

Ünlü çiftin aşk pozuna "Sihirli gibi gibi bu fotoğraf", "Çok güzelsiniz", "Hep böyle kalın" gibi yorumlar yapıldı.