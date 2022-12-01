Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru

Kendisi gibi oyuncu Burak Yamantürk ile mutlu evliliği devam eden Özge Özpirinçci'nin geçen yıl dünyaya gelen kızı Mercan, 1 yaşına bastı. Bebeğinin yüzünü göstermeyen ünlü isim, Mercan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru - 1

'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.

Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru - 2

MERCAN 1 YAŞINDA

Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.

Henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen çiftten Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının 1. yaşını kutladı.

Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru - 3

36 yaşındaki Özge Özpirinçci, kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmadı. Arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etti.

Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru - 4

KIZINA BÖYLE SESLENDİ

Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazdı.

Özpirinçci'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru - 5

BABASINA BENZETMİŞLERDİ

Öte yandan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay kızı Mercan'ın yüzünün kısmen görüldüğü fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı. Bazı takipçileri bu fotoğrafla Mercan’ı, babası Burak Yamantürk’e benzetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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