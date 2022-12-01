Özge Özpirinçci'den kızı Mercan'a: Keşif dolu nice yıllara yavru

'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini geçen sene nikah masasına taşıdı.
Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de kızlarına kavuştu. İkili, bebeklerine Mercan adını verdi.
Henüz bebeklerinin yüzünü göstermeyen çiftten Özpirinçci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının 1. yaşını kutladı.
36 yaşındaki Özge Özpirinçci, kızları için düzenledikleri doğum günü partisinden paylaşım yapmadı. Arkadaşlarının paylaşımlarını kendi sosyal medya hesabında yayınlamayı tercih etti.
Ünlü isim, kızının yüzünün görünmediği fotoğrafları da takipçilerinin beğenisine sunarak "Güneşin etrafında tamamlayacağın sağlıklı, keşif dolu nice yıllara yavru" mesajını yazdı.
Özpirinçci'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Öte yandan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay kızı Mercan'ın yüzünün kısmen görüldüğü fotoğrafını ilk kez paylaşmıştı. Bazı takipçileri bu fotoğrafla Mercan’ı, babası Burak Yamantürk’e benzetmişti.