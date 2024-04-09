Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım

"BABAMIN HAKKINI ADALET YERİNİ BULANA KADAR ARAYACAĞIM"

Yıldız "Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de adli kontrolü kalksınmış yurt dışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız! Ve biz...Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak, sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.