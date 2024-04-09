Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım
2022 yılında babası Haydar Ulusoy'un ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy yeni bir açıklamada bulundu. Ulusoy "Yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.
Elif Nasır, 4 Aralık 2022’de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’a aracıyla çarptı. Nasır hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.
Babasının mezarını ziyaret eden Ulusoy, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.