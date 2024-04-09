Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım

2022 yılında babası Haydar Ulusoy'un ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy yeni bir açıklamada bulundu. Ulusoy "Yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.

Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım - 1

Elif Nasır, 4 Aralık 2022’de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’a aracıyla çarptı. Nasır hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.

Babasının mezarını ziyaret eden Ulusoy, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım - 2

Ulusoy "Öyle bir ateş ki içimizdeki, hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekânı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım - 3

Ulusoy açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği video görüntüsü bilirkişi raporu ve adli tıp kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar; sevdiklerinizi yollardan uzak tutun."

Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım - 4

"BABAMI SUÇLAMAYA DEVAM ETTİ"

Ulusoy sözlerine "Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz. Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi... Hâlâ kabul etmediler. Şaka yapmıyorum inkâr etti katil, babamı suçlamaya devam etti. Ben boşuna delirmiyorum ne yazık ki. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız..." diye devam etti.

Özge Ulusoy: Babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım - 5

"BABAMIN HAKKINI ADALET YERİNİ BULANA KADAR ARAYACAĞIM"

Yıldız "Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de adli kontrolü kalksınmış yurt dışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız! Ve biz...Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak, sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

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