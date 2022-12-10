Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım!

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabında babasına duyduğu özlemle ilgili sık sık paylaşım yapıyordu.
Ulusoy, cenaze törenine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.
Ünlü model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik!" siteminde bulundu.
Ulusoy sözlerine "Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" diyerek devam etti.
Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı. Instagram hesabından babasının cüzdanından çıkan vesikalık fotoğrafları paylaşan ünlü manken paylaşımına "Cüzdanın albümümüzdü" notunu düştü.
Öte yandan Ulusoy, birkaç gün önce de babasının kazada kırılan kol saatini “04.12.2022. 14.05. Babacığım…”diyerek paylaşmıştı.