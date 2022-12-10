Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım!

Babası Haydar Ulusoy'u geçirdiği trafik kazası sonrası kaybeden Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından cenaze törenine makyajlı katıldığı yönünde gelen eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 1

Özge Ulusoy’un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara’nın Çankaya ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 2

Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabında babasına duyduğu özlemle ilgili sık sık paylaşım yapıyordu.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 3

Ulusoy, cenaze törenine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından sert bir yanıt verdi.

Ünlü model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik!" siteminde bulundu.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 4

"ALLAH'TAN KORKUN BİRAZ"

Ulusoy sözlerine "Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" diyerek devam etti.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 5

"CÜZDANIN ALBÜMÜMÜZDÜ"

Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla takipçilerini duygulandırmıştı. Instagram hesabından babasının cüzdanından çıkan vesikalık fotoğrafları paylaşan ünlü manken paylaşımına "Cüzdanın albümümüzdü" notunu düştü.

Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım! - 6

BABASININ SAATİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Ulusoy, birkaç gün önce de babasının kazada kırılan kol saatini “04.12.2022. 14.05. Babacığım…”diyerek paylaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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