Özge Ulusoy sitem etti: Cenazede makyajlı olmakla suçlanmışım!

"ALLAH'TAN KORKUN BİRAZ"

Ulusoy sözlerine "Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" diyerek devam etti.