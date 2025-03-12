Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz
2022 yılında babası Haydar Ulusoy'un ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Ulusoy "Babamı adaletle uğurlamak istiyoruz" dedi.
4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nasır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.