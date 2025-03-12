Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz

2022 yılında babası Haydar Ulusoy'un ölümüyle sarsılan Özge Ulusoy sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı. Ulusoy "Babamı adaletle uğurlamak istiyoruz" dedi.

Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz - 1

4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nasır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz - 2

Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi, sonra takdir indirimi uygulanıp ceza 3 yıl 9 aya indirildi. Dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi'ne taşındı. Mahkeme, olayda bilinçli taksir olduğuna hükmedip yerel mahkemenin kararını bozdu.

Nasır'a, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri düşünülerek ceza, takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü.

Sanığın ehliyetine de 1 yıl süreyle el konulması kararlaştırıldı.

Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz - 3

Özge Ulusoy sosyal medya hesabında babası Haydar Ulusoy'a olan özlemini şu dile getirdi:

“Her gün çok ama bugün aşırı çok özledim seni baba... Kalbim bir başka acıyor bugün nedense... Hala adaletin yerini bulması için bekliyoruz... Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim ilahi adalet var çünkü ama acımız bir nebze de olsa o katil hapse döndüğünde hafifleyecek tabii ki... Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz... Seni çok seviyorum ve çok ama çok özlüyorum.”

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