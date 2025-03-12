Özge Ulusoy'dan duygusal paylaşım: Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz

Özge Ulusoy sosyal medya hesabında babası Haydar Ulusoy'a olan özlemini şu dile getirdi:



“Her gün çok ama bugün aşırı çok özledim seni baba... Kalbim bir başka acıyor bugün nedense... Hala adaletin yerini bulması için bekliyoruz... Bize yaşattıklarını yaşayacaklarına eminim ilahi adalet var çünkü ama acımız bir nebze de olsa o katil hapse döndüğünde hafifleyecek tabii ki... Senin gibi bir adamı adaletle uğurlamak istiyoruz... Seni çok seviyorum ve çok ama çok özlüyorum.”