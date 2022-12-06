Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Törene ailenin yakınları, sevenleri ve birçok isim katıldı. Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen askeri tören ve öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Haydar Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında, önce askeri top aracına sonrasında ise cenaze aracına nakledildi.