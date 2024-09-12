Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye verilen cezada "bilinçli taksir" artırımı
Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası avukat Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır'a (21), 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası kararını istinaf bozdu. Kazada bilinçli taksir bulunduğu gerekçesiyle sanığa takdir indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kararı değerlendiren Özge Ulusoy, "Bir nebze olsun nefes alabiliyoruz şu an" dedi.
Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda, 4 Aralık 2022 günü üniversite öğrencisi Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır tutuklandı.