Özge Ulusoy'un babasının öldüğü kazada sürücüye verilen cezada "bilinçli taksir" artırımı

"BİR NEBZE OLSUN NEFES ALABİLİYORUZ"

Kararı DHA'ya değerlendiren Özge Ulusoy, "Biz 2 yılı aşkın süredir, aslında gerçeklerin ortaya çıkması için ve adaletli bir karar ve ceza verilmesi için uğraşıyorduk. Olayın en başında ne yazık ki haksız bir şekilde hayatını kaybettiği halde babam suçlanıyordu. Biz bu süreç boyunca adli tıp raporuyla, bilirkişi raporuyla, video kaydıyla babamın tamamen suçsuz olduğunu, sanığın da kusurlu olduğunu ispatladık. Gerçekler ortaya çıktı diyebiliriz aslında bu durumda. 4 yıl 5 ay 10 günlük bir ceza aldı sanık. Tabii ki temyiz yolu açık, Yargıtay’a gidecek, oradan da haber bekliyor olacağız. Ama gerçekten bir savaş verdik kendi içimizde. Hiçbir şekilde suçu kabul etmek istemediler. Mahkemeyi ve adaleti yanıltmak istediler. Biz de buna karşı durduk. Bir nebze de olsa nefes alabiliyoruz şu an" dedi.