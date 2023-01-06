Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazayla ilgili iddianame iade edildi

Ankarada, model Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak'tan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, kaza anını gösteren kamera kayıtlarının dosyada olmaması nedeniyle mahkemece iade edildi.
Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık'ta Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle marketten alışveriş yaptıktan sonra evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan, avukatlık yapan emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Elif Nasır ise tutuklandı. Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el koyulması istendi. İddianame, Ankara 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Mahkeme, kazaya ilişkin mobese kameraları ile Haydar Ulusoy’un kaza öncesi alışveriş yaptığı iddia edilen marketin güvenlik kamerası görüntülerinin dosyada bulunmaması ve soruşturma aşamasında kaza yerinde keşif yapılmadığı gerekçesiyle iddianameyi savcılığa iade etti.
Savcılık, mahkemenin talep ettiği görüntülerin bulunmadığını belirterek, iddianameyi tekrar mahkemeye gönderdi. Mahkemenin itirazını Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, değerlendirerek iddianamenin kabul edilip, edilmemesine karar verecek.
Ulusoy’un ablası Nilay Ulusoy, 4 Aralık’ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babaları Haydar Ulusoy’la ilgili bir açıklama yapmıştı. Ulusoy, babasına çarpan cipin çok süratli olduğunu ve sürücünün kaza anında frene basmadığını öne sürerek şunları söyledi:
“4 Aralık günü saat 14.05 sıralarında bir cip, babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Cip 100 km’den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylardan biri, çarpan aracın frene bile basmamış olması. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Başka kan donduran bilgiler de var, detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı, şimdi ben de onun için savaşacağım
Babasının ani ölümüyle yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak babasının kırılan saatinin fotoğrafını yayınlamıştı. Instagram hesabından babasının kaza anında kırılan kol saatini paylaşan Özge Ulusoy, fotoğrafa “04.12.2022. 14.05. Babacığım…” notunu düşmüştü.
Babasına duyduğu özlemle ilgili sık sık paylaşım yapan Ulusoy, cenaze törenine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sosyal medya hesabından sert bir yanıt vermişti.
Ünlü model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik!" siteminde bulunmuştu.
Ulusoy sözlerine "Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" diyerek devam etmişti.