Özge Ulusoy'un babasının ölümüne sebep olan sürücü hakkında dava açıldı

"FRENE HİÇ BASILMADI"

Ulusoy’un ablası Nilay Ulusoy, 4 Aralık’ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babaları Haydar Ulusoy’la ilgili bir açıklama yapmıştı. Ulusoy, babasına çarpan cipin çok süratli olduğunu ve sürücünün kaza anında frene basmadığını öne sürerek şunları söyledi:

“4 Aralık günü saat 14.05 sıralarında bir cip, babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Cip 100 km’den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylardan biri, çarpan aracın frene bile basmamış olması. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. Yargı makamları doğruları ortaya çıkaracaktır. Başka kan donduran bilgiler de var, detay veremiyorum. Babam bir ömür ülkesi ve milleti için çalıştı ve savaştı, şimdi ben de onun için savaşacağım.”