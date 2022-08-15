Özgü Namal'dan set ziyareti

Haberler | 15.08.2022 - 17:32
Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden ve zor günleri geride bırakan Özgü Namal, Bodrum tatilinin ardından Onur Tan'ı yönettiği dizinin setinde ziyaret etti. Tan, Yılmaz Erdoğan ile BKM'nin sahibi, aynı zamanda kurucusu olan Necati Akpınar ve ünlü oyuncu ile objektif karşısına geçtiği anları, "Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… İyi ki varsınız… 13/08/2022..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.
43 yaşındaki Özgü Namal'ın saçlarını beyaz bırakmayı tercih etmesi dikkat çekti.
Namal, uzun süre sonra geçtiğimiz hafta Bodrum’da görüntülenmişti. Ünlü oyuncu, Ortakent’teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansımıştı.
Namal, yaklaşık iki yıl önce eşinin vefatıyla sarsılmıştı. Ahmet Serdar Oral, henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamamıştı. Acı haber sonrasında yıkılan Özgü Namal'a sakinleştirici verilmişti. Namal, mezarlığa, "Biricik eşim ve babamız..." yazılı bir çiçek göndermişti.
Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.