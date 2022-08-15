Özgü Namal'dan set ziyareti

Yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybeden ve zor günleri geride bırakan Özgü Namal, Bodrum tatilinin ardından Onur Tan'ı yönettiği dizinin setinde ziyaret etti. Tan, Yılmaz Erdoğan ile BKM'nin sahibi, aynı zamanda kurucusu olan Necati Akpınar ve ünlü oyuncu ile objektif karşısına geçtiği anları, "Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… İyi ki varsınız… 13/08/2022..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

43 yaşındaki Özgü Namal'ın saçlarını beyaz bırakmayı tercih etmesi dikkat çekti.