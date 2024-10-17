Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uğur, doğum gününde unutulmadı.
Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Uğur'a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.
"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Uğur, doğum gününde unutulmadı.