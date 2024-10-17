Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uğur, doğum gününde unutulmadı.

Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı - 1

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Uğur'a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. 

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" parçalarının da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Uğur, doğum gününde unutulmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı - 2

Uğur ile birçok filmde rol alan Cem Yılmaz, "Özkan ağabeyimizin doğum günü. Hep kalbimizde" notuyla paylaşım yaptı.

Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı - 3

Usta sanatçı Erol Evgin "Sevgili Özkan Uğur, değerli eşi Aysun Aslan ile 'Bir Sevda Masalı' adlı programıma konuk olmuşlardı. Özkancığım, iyi ki doğdun ve yaşamlarımıza güzellikler kattın" noutyla nostaljik bir paylaşımda bulundu.

Özkan Uğur doğum gününde unutulmadı - 4

Zafer Algöz ise" Doğum günün kutlu olsun Özkan UğurHer zaman kalbimizde, aklımızdasın… Ruhun şad olsun" notuyla paylaşım yaptı.

Öte yandan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları müzikseverlerle buluşacak. 

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