Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Usta müzisyenin oğlu Alişan Uğur da babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 1

Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden usta sanatçı Özkan Uğur,  8 Temmuz'da aramızdan ayrıldı. 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanan müzisyenin vefatı herkesi derinden etkiledi.

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Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 2

Aysun Aslan Uğur'un ardından oğlu Alişan Uğur da babası için duygusal bir paylaşım yaptı. Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 3

"TÜKENMİŞ VE ÜZGÜN HİSSEDİYORUM"

"Ne kadar tükenmiş ve üzgün hissettiğimi anlatmak imkansız. Babamla yaşadığım birbirinden güzel sayısız anı geliyor aklıma. Gülümsüyorum, gülüyorum... Ancak birden bire canım babacığımla artık başka bir anım olmayacağı gerçeğiyle yüzleşiyorum ve içim parçalanıyor, sonsuz bir boşlukta hissediyorum kendimi. Onun artık bu dünyada olmamasına inanmak, inanılmaz derecede zor ama biliyorum ki hep yanımda olacak. O yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bizleri izlemeye devam edecek."

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 4

"Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için hep çok şanslı hissettim kendimi ve hayatım boyunca sana layık bir evlat olmaya gayret gösterdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek bu gayreti hep sürdüreceğim. Mesaj yazan, telefonla arayan, tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi hissetmek, benim için çok değerli."

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 5

"HOŞÇA KAL CANIMIN İÇİ"

Öte yandan Özkan Uğur'un cenaze töreninde konuşma yapan Alişan Uğur, "Özkan Uğur, annemin 41 yıllık aşkı, benim sevgili babamdı. O bizim üç kişilik çekirdek ailemizin temeliydi. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Ama şimdi görüyoruz ki o her yaşta, her görüşte insanın kat be kat sevgilisiymiş. Babam tüm çevresine bonkörce saçtığı neşesi, naifliği ile hafızalara kazandı. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir ruhtu. Hayatını hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, sabah sesini açmak için yaptığı Özkan'ca egzersizlerini, kahkahalarını, esprilerini ve eleştirilerini duyamayacak, ona dokunamayacak olmak çok acı verici. Babam hakkında di'li geçmiş zamanda konuştuğumuza inanamıyorum, kabullenmek çok zor. Zaman bizim için durdu, boşlukta süzülüyoruz adeta. Hoşçakal canımın içi" ifadelerini kullanmıştı.

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur: Babam olduğun için çok şanslıyım - 6

"UĞURLAR OLSUN CANIM BABACIĞIM"

"Uğurlar olsun canım babacığım"diyen Alişan Uğur, sözlerini "Hiç unutulmayacaksın. O güzel enerjinle, şarkılarınla, hikayelerinle ve sevginle aramızda olmaya devam edeceksin. Seni çok seviyorum. Nur içinde yat. Mekânın cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" diye noktaladı.

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