Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor"

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan usta sanatçı Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde eşi ve oğlu paylaşım yaptı.

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 1

Usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz 2023'te hayatını kaybetti. Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Uğur, ölüm yıl dönümünde anılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 2

Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyada eşinin konser videosunu paylaştı ve şu notu düştü:

"Özkan’ımız gideli iki yıl oldu. Boşluğun dolmuyor, sevgin tükenmiyor benim can adamım. Melek ruhlum, nur içinde yat aşkım. Unutulmazsın…"

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 3

"KELİMELERLE İFADE EDEMEYECEK KADAR ÇOK ÖZLÜYORUM"

Uğur'un oğlu Alişan Uğur, babasıyla fotoğraflarını paylaştı ve şu notu düştü:

"Canım babamı uğurlayalı iki yıl oluyor. Bir gün, bir an bile geçmiyor ki seni düşünmeyeyim. Ne yapsam, nereye gitsem, hep sen varsın. Seni kelimelerle ifade edemeyecek kadar çok özlüyorum, özlüyoruz. Unutulmazsın."

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 4

VEFATININ ARDINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un vefatından günler sonra acısını takipçileriyle paylaşmıştı.

Aysun Aslan Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki… Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım?" dedi ve ekledi:

"Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 5

ÖZKAN UĞUR'UN MÜZİK KARİYERİ

"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" gibi birçok esere imza atan Uğur'a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

Özkan, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayatını kaybetti.

Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.

Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.

MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.

Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor" - 6

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

Sinema alanında ise usta sanatçı 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı "Arkadaşım Şeytan" filmiyle beyaz perdeye adım attı. Uğur, aralarında 1996'da Yavuz Turgul'un yönettiği "Eşkiya"nın yanı sıra "Komser Şekspir", "Alacakaranlık", "A.R.O.G.", "G.O.R.A.", "Yahşi Batı" ve "Pek Yakında"nın bulunduğu birçok filmde rol aldı.

"İkinci Bahar", "Yeter Anne", "İstanbul Şahidimdir", "Cennet Mahallesi", "Kısık Ateşte 15 Dakika" ve "Türk Malı" dizilerinde de oynayan Uğur, "Ağırlığınca Altın" ve "Özkan'la Kaç Para" yarışmalarını da başarıyla sundu.

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