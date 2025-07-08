Özkan Uğur'un ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: "Boşluğun dolmuyor"

ÖZKAN UĞUR'UN MÜZİK KARİYERİ
"Ele Güne Karşı", "Peki Peki Anladık", "Ali Desidero", "Güllerin İçinden" gibi birçok esere imza atan Uğur'a 2013 yılında lenf kanseri teşhisi konulmuştu. Üç kez lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan Uğur, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.
Özkan, 8 Temmuz 2023'te 69 yaşında hayatını kaybetti.
Profesyonel müzik hayatına 1970'te "Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası" ile başlayan Uğur, 1971'de tanıştığı, sonralarda "MFÖ" grubunu kuracağı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu "Kaygısızlar"da basgitaristlik yaptı.
Mazhar, Fuat ve Özkan üçlüsü 1984'te "MFÖ" topluluğu olarak bir araya gelip ilk albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"ı çıkardı.
MFÖ'ye ait birçok şarkıda besteciliğiyle de ön plana çıkan Uğur, "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi eserlerin de aralarında bulunduğu birçok şarkının bestesine imza attı ve "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkati çekti.