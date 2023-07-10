Özkan Uğur'un yoğun bakım doktorundan duygulandıran sözler

"SENİNLE TANIŞMAK BENİM İÇİN BİR ONURDU"

"Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz" diye devam eden Aylin İlksöz, "Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa Yoğun Bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek... Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem. Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu!" dedi.