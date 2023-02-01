Özlem Yıldız'ın başına gelmeyen kalmadı: Olmayacak ne varsa beni buluyor!

Sunucu Özlem Yıldız’ın başına şu sıralar sık sık talihsiz kazalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde minibüs çarpması sonucu trafik kazası geçiren Yıldız’ın, bindiği uçağa da yıldırım isabet etti.
"Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştı.
Yaşadığı talihsizlikleri ve son durumunu anlatan Özlem Yıldız, "Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötüyü çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Hiçbir şey yokken yani... Yeni yeni buzlarla inmeye başladı. Zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şeyim yoktu. Sabah böyle kalktım" dedi.
Daha sonra hastaneye giden Özlem Yıldız, yüzündeki şişlikle ilgili "Kanımda enfeksiyon çıktı. Alerjikmiş. Bu gece hastanedeyim, antibiyotik tedavisi başlandı" açıklamasını yaptı.