Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 18:21 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 18:25
1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, 20 yıldır yaşadığı Los Angeles’ten ayrılıyor.
The Observer’a konuşan Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile İngiltere’ye dönmek istediğini söyledi.
Osbourne, “Her gün insanların öldürülmesinden bıktım. Tanrı biliyor, Amerika’daki okul saldırılarında kaç kişi öldürüldü. Vegas’taki o konserde de saldırı olmuştu, bu çok çılgınca” ifadelerini kullandı.
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Amerika’da ölmek istemediğini belirten Osbourne, “Ben İngiliz’im. İngiltere’ye geri dönmek istiyorum” dedi.
Observer, Osbourne’un şubat ayında İngiltere’ye döneceğini ve müzik yapmaya devam edeceğini belirtti. Parkinson başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan Osbourne’un yakın zamanda kaydettiği yeni solo albümünün ise önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.
Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.
Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.