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Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 01.09.2022 - 18:21 - Son Güncelleme : 01.09.2022 - 18:25

Heavy metal müziğin önde gelen isimlerinden Ozzy Osbourne, 20 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) ayrılma kararı aldı. Osbourne, bu kararın gerekçesi olarak ülkede artan bireysel silahlanmayı ve şiddeti gösterdi ve “Amerika’da ölmek istemiyorum” dedi.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 1

1970'lerin dünyaca ünlü heavy metal grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne, 20 yıldır yaşadığı Los Angeles’ten ayrılıyor.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 2

The Observer’a konuşan Osbourne, eşi Sharon Osbourne ile İngiltere’ye dönmek istediğini söyledi.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 3

Osbourne, “Her gün insanların öldürülmesinden bıktım. Tanrı biliyor, Amerika’daki okul saldırılarında kaç kişi öldürüldü. Vegas’taki o konserde de saldırı olmuştu, bu çok çılgınca” ifadelerini kullandı.

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Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 4

Amerika’da ölmek istemediğini belirten Osbourne, “Ben İngiliz’im. İngiltere’ye geri dönmek istiyorum” dedi.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 5

Observer, Osbourne’un şubat ayında İngiltere’ye döneceğini ve müzik yapmaya devam edeceğini belirtti. Parkinson başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan Osbourne’un yakın zamanda kaydettiği yeni solo albümünün ise önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 6

2019'DA PARKINSON TEŞHİSİ KONULDU

Şubat 2019’da Parkinson teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 2020 Ocak ayında katıldığı televizyon programında omurga ve boyun ameliyatları dahil bir yıl süren sağlık sorunları yaşadığını söylemiş, ardından Parkinson teşhisi konulduğunu belirterek, 2019'un "hayatındaki en acılı yıl" olduğunu dile getirmişti.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 7

Eşi Sharon Osbourne da Ozzy Osbourne'a koyulan ikinci evre Parkinson teşhisinin "ölüm cezası olmadığını ancak vücuttaki bazı sinirleri etkilediğini" belirterek, hastalığın seyri sırasında "iyi günler kadar gerçekten kötü günlerin yaşandığını" ifade etmişti.

Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 8
Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 9
Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum - 10

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