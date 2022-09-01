Ozzy Osbourne, ABD’yi terk ediyor: Burada ölmek istemiyorum

Observer, Osbourne’un şubat ayında İngiltere’ye döneceğini ve müzik yapmaya devam edeceğini belirtti. Parkinson başta olmak üzere birçok sağlık sorunu yaşayan Osbourne’un yakın zamanda kaydettiği yeni solo albümünün ise önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.