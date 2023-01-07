Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu

İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sid Wilson'dan müjdeli haber geldi.
İkili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kelly Osbourne (38) ile Sid Wilson'ın (45) bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.
Sharon Osbourne, kızının anne olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Kelly Osbourne'un çocuğuna dair bir fotoğraf paylaşılmadı.
Geçtiğimiz günlerde 'The Talk' adlı programda konuşan Sharon Osbourne, "Harika, her şey çok harika... Kelly, bebeğin bir fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor ve onunla çok gurur duyuyorum" dedi.
Kelly Osbourne, hamile olduğunu, "Son birkaç aydır çok sessiz olduğumu biliyorum. Bu yüzden nedenini sizinle paylaşmayı düşündüm. Anne olacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" sözleriyle açıklamıştı.
Öte yandan yeni gelen bebekle, heavy metal müzik efsanesi Ozzy ve Sharon Osbourne’un toplam torun sayısı da beşe ulaştı.