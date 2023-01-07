Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu

"BEBEĞİN FOTOĞRAFININ YAYINLANMASINI İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 'The Talk' adlı programda konuşan Sharon Osbourne, "Harika, her şey çok harika... Kelly, bebeğin bir fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor ve onunla çok gurur duyuyorum" dedi.