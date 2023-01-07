Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu

Dünyaca ünlü İngiliz rock'çı Ozzy Osbourne'un şarkıcı kızı Kelly Osbourne'un ilk çocuğunu dünyaya getirdiği açıklandı.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 1

İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sid Wilson'dan müjdeli haber geldi.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 2

 BİR OĞULLARI OLDU

İkili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kelly Osbourne (38) ile Sid Wilson'ın (45) bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 3

MÜJDELİ HABERİ ANNESİ DUYURDU

Sharon Osbourne, kızının anne olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Kelly Osbourne'un çocuğuna dair bir fotoğraf paylaşılmadı.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 4

"BEBEĞİN FOTOĞRAFININ YAYINLANMASINI İSTEMİYOR"

Geçtiğimiz günlerde 'The Talk' adlı programda konuşan Sharon Osbourne, "Harika, her şey çok harika... Kelly, bebeğin bir fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor ve onunla çok gurur duyuyorum" dedi.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 5

HAMİLELİĞİNİ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Kelly Osbourne, hamile olduğunu, "Son birkaç aydır çok sessiz olduğumu biliyorum. Bu yüzden nedenini sizinle paylaşmayı düşündüm. Anne olacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" sözleriyle açıklamıştı.

Ozzy Osbourne'un kızı Kelly Osbourne anne oldu - 6

Öte yandan yeni gelen bebekle, heavy metal müzik efsanesi Ozzy ve Sharon Osbourne’un toplam torun sayısı da beşe ulaştı.

N-LIFE HABERLERİ

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