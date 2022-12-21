Pakize Suda kimdir, hastalığı neydi? Pakize Suda'nın hastalığı demans hastalığı hakkında bilgiler

Ünlü oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 70 yaşındaki Pakize Suda hayatını kaybetti. Hakkında sürekli ölüm haberi çıkan Suda'nın ölüm haberini yeğeni sosyal medya hesabından paylaştı. Yeğeni ölüm nedenini "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını kaybetmiştir." sözleriyle açıkladı.

Demans hastalığı ile mücadele eden Suda, hastalığının ilerlemesi neticesinde kimseyi tanımıyor ve hatırlamıyordu.