Pamela Anderson'a 12 gün evli kaldığı eşinden 10 milyon dolar miras kalacak

30 yıl önce flört ettiği Amerikalı film yapımcısı Jon Peters ile 2020'de gizli bir törenle evlenen Playboy modeli ve Sahil Güvenlik (Baywatch) yıldızı Pamela Anderson’ın evliliği sadece 12 gün sürmüştü.
Peters, 12 gün evli kaldığı Anderson'a 10 milyon dolar miras bırakacağını açıkladı.
77 yaşındaki Peters ve 55 yaşındaki Anderson'ın evliliği çok kısa sürse de arkadaşlığı devam ediyor.
Variety dergisine konuşan Peters, "Pamela'yı her zaman seveceğim. O, her zaman kalbimde. Vasiyetimde Pamela'ya 10 milyon dolar bırakacağımı yazdım. O, bunu bilmiyor bile. Hatta kimse bilmiyor, bunu ilk kez burada açıklıyorum" dedi.
Yapımcı, "İhtiyacı olsun ya da olmasın, bu parayı ona ayırdım" diye konuştu.
Anderson ile Peters, 20 Ocak 2020'de evlenmiş, 1 Şubat 2020'de de ayrıldıklarını duyurmuştu.
Anderson, ayrılık açıklamasında “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız. Yaşam bir yolculuk ve aşk da bir süreç” demişti.
Peters, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, Anderson’ın son 40 yılda ilgi duyduğu tek kadın olduğunu söyleyerek, “Pamela bir sanatçı olarak hiçbir zaman tam potansiyelini ortaya koymadı. Henüz gerçek bir şekilde parlamadı. Görülenden çok daha fazlası var ya da onu bu kadar sevemezdim” demişti.
“Her yerde güzel kızlar var. Bu 35 yıl boyunca kendime birini seçebilirdim” diyen Peters, “Ben sadece Pamela’yı istedim. Bana ilham veriyor. Onu hak ettği şekilde koruyacak ve ona öyle davranacağım” ifadesini kullanmıştı.
Anderson da eşi için yazdığı şiirde “Jon Hollywood’un orijinal ‘kötü çocuğu’. Kimseye benzemiyor. Onu aile gibi çok seviyorum. Hayatı beni korkuturdu. Pek çok kız için öyledir. Artık hayatını daha fazla gördüm ve farkına vardım. Başından beri oradaydı. Asla başarısız olmadı. Şimdi ben hazırım, o da hazır. Birbirimizi anlıyor ve birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi koşulsuz seviyoruz. Şanslı bir kadınım. Tanrı’nın bir planı olduğunun ispatı” ifadelerini kullanmıştı.
Anderson ve Peters, daha önce dörder kez evlendi. Anderson; Tommy Lee (fotoğraftaki), Kid Rock ile ve Rick Saloman’la iki kez evlilik yaptı.
Peters, ünlü şarkıcı Barbra Streisand ile 12 yıllık ilişki yaşadı.
Anderson’un adı Haziran 2019’da ayrıldığı Fransız futbolcu Adil Rami ile de anıldı. Ünlü oyuncu, Rami’yi, kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı.
Peters ile daha önce Playboy modelliği yapan Anderson, Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in malikanesinde 1980’li yıllarda tanıştı. Peters, o yıllarda Anderson’ı Playboy dünyasından çıkarmak istediğini ancak ünlü yıldızın dergiye 13 kez kapak olduğunu söylemişti.