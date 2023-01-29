Pamela Anderson'a 12 gün evli kaldığı eşinden 10 milyon dolar miras kalacak

"PAMELA'I HER ZAMAN SEVECEĞİM"

77 yaşındaki Peters ve 55 yaşındaki Anderson'ın evliliği çok kısa sürse de arkadaşlığı devam ediyor.

Variety dergisine konuşan Peters, "Pamela'yı her zaman seveceğim. O, her zaman kalbimde. Vasiyetimde Pamela'ya 10 milyon dolar bırakacağımı yazdım. O, bunu bilmiyor bile. Hatta kimse bilmiyor, bunu ilk kez burada açıklıyorum" dedi.

Yapımcı, "İhtiyacı olsun ya da olmasın, bu parayı ona ayırdım" diye konuştu.