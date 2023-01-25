Paris Hilton anne oldu

Ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu.

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Şarkıcı ve realite şov yıldızı Paris Hilton, eşi Carter Reum ile bebek sahibi olduklarını paylaştı.

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İlk kez annelik heyecanı yaşayan yıldız, Reum ile taşıyıcı anne sayesinde erkek bir bebeğin dünyaya geldiğini duyurdu.

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41 yaşındaki Hilton, People'ın haberine göre, "Anne olmak her zaman en büyük hayalimdi ve Carter ile birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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2021 yılında nişanlanan Hilton ve Reum, üç gün süren bir düğünle dünyaevine girmişti.

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Sosyal medya hesabında bebeğinin elini paylaşan yıldız "Seni kelimelerinin tarif edebileceğinden daha çok seviyorum" notunu düştü.

N-LIFE HABERLERİ

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