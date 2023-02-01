Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi)

Geçtiğimiz günlerde taşıyıcı anne ile ilk kez annelik sevinci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Paris Hilton imaj değiştirdi. Hilton, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 1

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 2

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 3

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 4

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 5

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 6

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 7

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 8

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 9

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 10

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 11

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 12

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 13

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 14

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 15

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 16

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 17

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 18

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 19

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 20

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 21

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 22

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 23

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 24

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 25

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 26

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 27

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 28

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 29

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 30

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 31

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 32

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 33

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 34

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 35

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 36

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 37

Büşra Pekin

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 38

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 39

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 40

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 41

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 42

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 43

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 44
Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 45

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 46
Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 47

FIRAT TANIŞ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 48
Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 49

NEJAT İŞLER

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 50
Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 51

DEMET EVGAR

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 52
Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 53

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

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HALİT ERGENÇ

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Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 56

BENSU SORAL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 57

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



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ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

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ŞÜKRAN OVALI

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MUSTAFA SANDAL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 63
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EDİS

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DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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BERGÜZAR KOREL

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Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

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GONCA VUSLATERİ

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HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 75

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 76

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 77

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 78

ELÇİN SANGU

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 79

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 80

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 81

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 82

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 83

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 84

MURAT BOZ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 85

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 86

SILA

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 87

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 88

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 89

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 90

FAHRİYE EVCEN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 91

HADİSE

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 92

ÖZCAN DENİZ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 93

ALMEDA ABAZİ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 94

ESRA EROL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 95

ŞEYMA SUBAŞI

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 96

TARKAN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 97

SEZEN AKSU

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 98

EBRU GÜNDEŞ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 99

BİRCE AKALAY

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 100

SİBEL CAN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 101

PNAR ALTUĞ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 102

DENİZ AKKAYA

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 103

GÜLŞEN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 104

EBRU ŞALLI

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 105

AYŞECAN TATARİ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 106

AJDA PEKKAN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 107

SEDA SAYAN

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 108

ÇAĞLA ŞIKEL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 109

HANDE YENER

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 110

GİZEM HATİPOĞLU

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 111

CEYDA ATEŞ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 112

DENİZ BAYSAL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 113

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 114

GÖKÇE BAHADIR

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 115

EMİNA SANDAL

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 116

İREM SAK

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 117

PETEK DİNÇÖZ

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 118

TUĞBA ÖZAY

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 119

TUVANA TÜRKAY

Paris Hilton Marilyn Monroe'ya dönüştü (Ünlülerin değişimi) - 120

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